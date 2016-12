Renzi-Niederlage wird illegale Marktmanipulation durch die EZB weiter antreiben. Alleine in der aktuellen Berichtswoche hat die EZB Staatsanleihen von über 18 Mrd. Euro aufgekauft - plus zwei Mrd. EUR Unternehmensanleihen. Die EZB setzt ihre eindeutig mandatsferne Wirtschaftspolitik beschleunigt fort. Alleine nur in der aktuellsten Berichtswoche 46/2016 per Mitte November hat sie Staatsanleihen von über 18 Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...