Am 7. Februar 2017 ist es soweit: Der Deutsche Kartoffelhandelsverband e.V. (DKHV) lädt zum bereits 13. Internationalen Berliner Kartoffelabend in das Hilton Berlin am Gendarmenmarkt ein. Kartoffel-Herbstbörse 2016 - Thomas Herkenrath. Foto © DKHV In Jahre 2015 haben rund 500 Gäste aus der Kartoffelwirtschaft, der Politik und der Medienwelt aus 15 Ländern...

Den vollständigen Artikel lesen ...