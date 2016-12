Zürich - Der Entschluss zu einem Stellenwechsel kann sehr unterschiedliche Beweggründe haben. Folgende Tipps der Personalberatung Robert Walters helfen Kandidaten dabei, ihre eigene Wechselmotivation zu erkennen bzw. zu formulieren:

Motivation Nr. 1: Mehr Gehalt

Einer der häufigsten Gründe für einen Stellenwechsel hat mit finanzieller Unzufriedenheit zu tun. Mitarbeiter sind frustriert, wenn sie trotz gestiegener Leistungen oder mehr Verantwortung keine Gehaltserhöhung erhalten oder wenn versprochene Prämien oder Zulagen am Jahresende ausbleiben. Vor einer Kündigung sollten Kandidaten sich aber genau informieren, wie hoch die Gehälter in ihrer Branche bzw. in ihrem Beruf sind. Setzen Sie sich als Kandidat/Mitarbeiter auf jeden Fall mit der Frage auseinander, ob andere Unternehmen tatsächlich mehr zahlen würden, wenn das der einzige Grund für Ihre Wechselmotivation ist. Ganz wichtig: Nennen Sie in Vorstellungsgesprächen niemals das Gehalt als Grund für einen angestrebten Wechsel, sondern orientieren Sie sich an den folgenden Punkten, um eine angemessene Begründung zu finden.

Motivation Nr. 2: Neue Herausforderungen und Perspektiven



Den vollständigen Artikel lesen ...