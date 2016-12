Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

EURO - Nach Meinung von Clemens Fuest, Präsident des Münchener Ifo-Instituts, wird die Regierungskrise in Italien Auswirkungen auf den Euro haben. Es sei damit zu rechnen, dass die Gemeinschaftswährung unter Druck gerate, sagte Fuest. Der Ökonom erwartet zwar keine kurzfristige Kapitalflucht wie zu Beginn der Eurokrise. "Das Problem liegt in einem Verlust an Vertrauen in die langfristige Stabilität der Eurozone", sagt der Wirtschaftswissenschaftler. Die hohen Staatsschulden und die maroden Banken in Italien seien das Symptom eines tiefer liegenden Problems. (Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten)

BANKEN - Mit einer ganzen Welle von Prüfungen fühlt die Bankenaufsicht der IT großer Kreditinstitute in Euroland auf den Zahn. In Deutschland sind nach Informationen der Börsen-Zeitung bislang die BayernLB, LBBW, BremerLB, DWP Bank, DekaBank sowie die NRW.Bank Ziel entsprechender Sonderprüfungen gewesen. Beobachter gehen davon aus, dass bald auch die übrigen der bundesweit 21 von der Europäischen Zentralbank (EZB) direkt beaufsichtigten Institute Besuch bekommen werden. (Börsen-Zeitung S. 1)

BUNDESWEHR - Die Bundeswehr steht nach langem Hin und Her offenbar vor der endgültigen Entscheidung, was die Zukunft ihrer Werkstätten für Panzer und andere Heeresfahrzeuge betrifft. Nach Recherchen der Welt wird ein Verkauf oder eine langfristige Verpachtung der Werke der HIL GmbH mit rund 1.500 Beschäftigten an die Rüstungsindustrie vorbereitet. Das Verteidigungsministerium soll demnach Unternehmen in Europa und Nato-Staaten aufgefordert haben, Interesse anzumelden. Eine Sprecherin des Ministeriums bestätigte die Überlegung grundsätzlich. Angesichts der Komplexität könnte das Vorhaben aber nicht mehr in diesem Jahr umgesetzt werden. (Welt S. 9)

IMMOBILIENMARKT - Die Immobilienpreise in deutschen Großstädten steigen rasant. Deshalb will Finanzminister Schäuble der Bankenaufsicht mehr Befugnisse im Kampf gegen eine drohende Immobilienblase geben. Abgeordnete von Union und SPD wollen das Gesetz verhindern. (Handelsblatt S. 14)

ZINSWUCHER - Seit 2008 hat der Fiskus dank hoher Zinsen auf Steuerschulden 7,5 Milliarden Euro eingestrichen. Denn seit Jahrzehnten beträgt der Zinssatz für Steuernachzahlungen 6 Prozent. Das will die Union jetzt ändern. (Handelsblatt S. 15)

