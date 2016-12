Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BMW - Der Autokonzern BMW muss gleichzeitig mehr investieren und mehr sparen. Finanzvorstand Friedrich Eichiner sagte in einem Interview, wie das gelingen kann. BMW brauche in der digitalen Welt Partner. "Solche Kooperationen können sicher zunehmen, auch die eine oder andere Akquisition kann es geben, sowohl in der Software als auch in der Hardware." Die traditionsreichen Autohersteller, früher um Abgrenzung bemüht, rücken jetzt enger zusammen. (FAZ S. 24/Süddeutsche S. 17)

DEKRA - Die Sachverständigenorganisation Dekra fordert von der Politik mehr Druck auf die Autohersteller, dass die Prüforganisationen bei der Hauptuntersuchung künftig mehr Daten auswerten können. Viele Hersteller tun sich immer noch schwer, die entsprechenden Daten offenzulegen und sie durch Prüforganisationen auslesen zu lassen. "Die Politik in Deutschland und auch die EU-Kommission müssen da eine deutliche Ansage an die Hersteller machen", sagte der Dekra-Vorstandsvorsitzende Stefan Kölbl in Stuttgart. Konkrete Autobauer wollte er nicht nennen. Deutsche und gleichfalls europäische Hersteller versuchen die Hoheit über die Daten zu behalten, weil sie sich davon in Zukunft lukrative Geschäftsmodelle versprechen, beispielsweise wenn es um die Wartung des Fahrzeugs geht. (FAZ S. 21)

AMAZON - Der amerikanische Handelsriese Amazon hat Besuch von der Steuerfahndung in Reutlingen erhalten. Nach Informationen des Handelsblatts wurde ein Großaufgebot von Ermittlern im Juni an insgesamt elf Amazon-Standorten inklusive der Zentrale in München vorstellig. Anlass war der Verdacht, ein chinesischer Händler habe für seine über Amazon abgewickelten Geschäfte keine Umsatzsteuer gezahlt. Die Fahnder sehen in Amazon eine Art Steueroase, über die Tausende Händler Geschäfte abwickeln und dabei die Umsatzsteuer hinterziehen. (Handelsblatt S. 1)

ROSNEFT - Jahrelang ließ sich der Kreml Zeit, jetzt muss es plötzlich schnell gehen. Bis Mitte Dezember möchte Russland den Verkauf von knapp 20 Prozent am staatlich kontrollierten Rosneft-Konzern unter Dach und Fach bringen. Der Erlös aus der Teilprivatisierung des gemessen an der Produktion weltgrößten börsennotierten Erdölkonzerns soll bis Jahresende in den klammen Staatshaushalt fließen. Angeordnet wurde der Verkauf, der mindestens umgerechnet 11,1 Milliarden Dollar einbringen soll, erst Anfang November. Wegen der kurzen Frist ist die Zahl möglicher Investoren begrenzt. Denkbar ist, dass Rosneft seine Aktien selbst zurückkauft. Doch Andrei Belousow, Berater von Präsident Wladimir Putin, erinnerte in dieser Woche daran, dass auch mehrere Käufer möglich sind. So fällt das Rampenlicht auf einen Riesen, der sich sonst im Schatten hält: Surgutneftegas, das vielleicht größte Unternehmensgeheimnis Russlands. (FAZ S. 20)

