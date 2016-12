Highlight Event and Entertainment AG nimmt vom möglichen Angebot auf ihre ihre direkten und indirekten Beteiligungen Constantin Medien AG und Highlight Communications AG Kenntnis

06.12.2016 / 07:18 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.

Mit Ad-hoc-Mitteilungen vom 5.12.2016 haben der Vorstand der Constantin Medien AG, Ismaning, Deutschland, kotiert an der Börse Frankfurt, sowie der Verwaltungsrat der Highlight Communications AG, Pratteln, Schweiz, kotiert an der Börse Frankfurt, von einem möglichen Angebot auf diese beiden Gesellschaften informiert. Highlight Event and Entertainment AG ist zu 13.7% an der Constantin Medien AG beteiligt, welche wiederum zu 60.5% an der Highlight Communications AG beteiligt ist.

Gemäss den genannten Ad-hoc-Mitteilungen hat Dr. Dieter Hahn mitgeteilt, dass er sowie die KF15 GmbH und die DHV GmbH unter bestimmten Bedingungen erwägen würden, ein Angebot zum Erwerb sämtlicher Aktien der Constantin Medien AG zum Preis von EUR 2,30 je Aktie der Constantin Medien AG sowie ein Angebot von EUR 6,00 je freier Aktie der Highlight Communications AG (mit Ausnahme der Highlight Communications AG-Aktien der Constantin Medien AG sowie der eigenen Aktien der Highlight Communications AG) zu machen. Ein tatsächliches zukünftiges Angebot knüpft er allerdings an zwei Bedingungen: a) die Durchführung einer Due Diligence, und b) die Rückabwicklung eines Darlehens zwischen der Constantin Medien AG und der Stella Finanz AG, Glarus. Während der Vorstand der Constantin Medien AG erklärt hat, über die Zulassung der vorgenannten Due Diligence zu beraten, hat der Verwaltungsrat der Highlight Communications AG festgestellt, dass die Voraussetzungen für ein Angebot, welches Dr. Hahn in Aussicht stellt, nicht gegeben sind und überlässt die Beurteiligung der Seriosität dieses Vorgehens den Aktionären.

