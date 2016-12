Die Deutsche Bank hat das Kursziel für die Aktie der Allianz nach einer Investorenveranstaltung von 155 auf 165 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe den Eindruck gewonnen, dass der Versicherer operativ in einer wirklich sehr guten Verfassung sei, schrieb Analyst Hadley Cohen in einer Studie vom Dienstag. Das neue Kursziel spiegele in erster Linie seine gestiegenen Erwartungen an das Gewinnwachstum wider./ajx/gl

