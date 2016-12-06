AUCTION DATE: DEC 6, 2016 START DATE: DEC 7, 2016 MATURITY DATE: DEC 14, 2016 NOMINAL AMOUNT: 360.0 BLN FIXED RATE: -0.50 %
ALL MONETARY POLICY COUNTERPARTIES ARE INVITED TO SUBMIT BIDS TO THE RIKSBANK (08-6966970) BY 10.00 AM ON DEC 6 2016, AT THE LATEST. CONFIRMATION OF BIDS TO E-MAIL: RBCERT@riksbank.se
THE LOWEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 1 MLN.
THE HIGHEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 360.0 BLN.
RESULT OF AUCTION WILL BE PUBLISHED AT 10.15 (CET/CEST)
ON DEC 6, 2016.
COMPLETE TERMS AND CONDITIONS CAN BE RETRIEVED AT WWW.RIKSBANK.SE
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