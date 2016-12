Wien - Negative Kursbewegungen auf den Aktienmärkten aufgrund des "Nein" beim italienischen Verfassungsreferendum am Sonntag blieben gestern aus, das Ergebnis dürfte bereits eingepreist gewesen sein, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Sowohl europäische als auch amerikanische Aktienmärkte hätten im Plus geschlossen.

Den vollständigen Artikel lesen ...