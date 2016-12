Berlin (ots) - Am 9. Dezember von 17 bis 20 Uhr nimmt Micaela Schäfer an der Gala-Eröffnung der neuen EGO-Filiale in Berlin, Charlottenburger Chaussee 47a (A 100, Ausfahrt 6, Spandauer Damm) teil.



Micaela Schäfer, der TV-Star und die Berühmtheit der Erotikbranche, tourt mit EGO durch Deutschland. Im Rahmen der Neueröffnung des EGO Erotik-Megastores in Berlin besucht sie am Freitag, dem 9. Dezember die aufwändige Eröffnungs Gala.



Neben dem Meet'n'Greet haben die Fans nun die Gelegenheit, die beliebte Nacktschnecke hautnah zu erleben, persönlich Autogramme zu erhalten und Fan-Selfies zu machen.



Außerdem können die Gäste einen Blick in die Zukunft der Erotik-Branche werfen, die unglaubliche Neue Welt der 3D Virtual-Reality- Erotik.



Weiterhin werden verschiedene Shows geboten, Zutritt ist erst ab 18 Jahren gestattet.



Die Feier ist für alle Besucher kostenlos - für das leibliche Wohl und Unterhaltung wird gesorgt.



EGO24.de ist die am stärksten wachsende Erotik-Lifestyle-Marke Deutschlands und ist als "bester Erotik Lifestyle Markt" in Deutschland ausgezeichnet.



OTS: ZENTAURUS Handels GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/82017 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_82017.rss2



Pressekontakt: Verantwortlich für den Inhalt: ZENTAURUS Handels GmbH Lise-Meitner-Straße 8 45699 Herten



Ansprechpartnerin: Vera Moor-Stepanov Mail: veramoor82@gmx.de Mobil: 0157-778-323-17