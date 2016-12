Die Wertpapierexperten der Baader Bank heben in einer Kurzanalyse das Kursziel für die Aktien des Baukonzerns Porr von 34,00 Euro auf 40,00 Euro an. Die Kaufempfehlung "Buy" wird beibehalten. Das Analysten-Team um Jan-Hauke Jendrny hebt besonders das Wachstumspotenzial der Porr hervor. Ein großer Teil der zukünftigen Gewinnsteigerung soll sich auf dem deutschen Markt abspielen.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Porr-Analysten 2,44 Euro für 2016, sowie 2,76 bzw. 2,99 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,20 Euro für 2016, sowie 1,50 bzw. 1,60 Euro für 2017 bzw. 2018.

Am Dienstag notierten die Porr-Titel an der Wiener Börse mit plus 2,91 Prozent bei 34,70 Euro.

Analysierendes Institut Baader Bank

AFA0014 2016-12-06/10:52

ISIN: AT0000609607