Auden AG schließt die Kapitalerhöhung von 2.230.421 Aktien mit einem Bruttoemissionserlös in Höhe von insgesamt 15,6 Millionen Euro erfolgreich ab und platziert alle Aktien zum Preis von EUR 7,00 pro Aktie

Berlin - Die Auden AG hat heute die von der Hauptversammlung am 29. Juli 2016 beschlossene Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossenen. Sämtliche 2.230.421 angebotenen neuen Aktien konnten im bisherigen Aktionärskreis sowie in der sich an das Bezugsangebot anschließenden Privatplatzierung zum Bezugspreis von EUR 7,00 platziert werden.

Nach der weiteren Durchführung der Kapitalerhöhung und der Eintragung in das Handelsregister wird sich das Grundkapital der Auden AG von derzeit EUR 6.691.263,00 um EUR 2.230.421,00 auf EUR 8.921.684,00 erhöhen.

Aufgrund der erfolgreichen Platzierung der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös von insgesamt rund EUR 15,6 Mio. zu. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Emissionserlös vor allem für den Portfolio-Ausbau im Einklang mit der Unternehmensstrategie zu verwenden.

Über Auden AG: Die Auden AG mit Hauptsitz in Berlin investiert gezielt in sorgfältig ausgewählte wachstumsstarke Unternehmen. Die Gesellschaft verfolgt einen aktiven, wertorientierten Beteiligungsansatz und fördert ihre Portfoliofirmen fortlaufend durch ihr Netzwerk und Expertise. Durch die strenge Vorauswahl möglicher Engagements und die aktive Betreuung der eingegangenen Beteiligungen können sich Family Offices und Institutionelle Investoren ebenso wie Privatanleger die außerordentlichen Renditechancen in diesem komplexen und von außen schwer zugänglichen Markt sichern. Die Auden AG als börsennotiertes Fondsvehikel wird mehrheitlich vom Fondsmanager gehalten und finanziert. So entsteht eine absolute Gleichschaltung der Interessen von Fondsmanager und Anleger, welche noch dadurch erhöht wird, dass die Gesellschaft keine Gebühren oder Carry-/ Gewinnbeteiligungen einfordert.

