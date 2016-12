FMW-Redaktion

Lange Zeit sah alles danach aus, als würde die Deflation ewig währen. Aber nun ist etwas anders geworden, und dieses "etwas" ist das, was Donald Trump umsetzen will: massive Investitionen in die Infrastruktur des Landes - ohne Gegenfinanzierung. Das muß eben das Ausland bezahlen, Amerika first. Dann die geplante Ausweisung von Illegalen aus den USA: inflationär, weil eine Amerikanerin wohl kaum mit dem selben Lohn zufrieden sein dürfte wie das mexikanische Kindermädchen, das schwarz beschäftigt ist.

Und schließlich die von Trump geplanten Zölle von 35% für amerikanische Firmen, die Jobs ins Ausland verlagern: inflationär. Noch inflationärer aber wäre die Einführung von Zöllen auf chinesische Waren, denn es sind die Billigwaren aus Fernost, die das Leben in den USA so günstig gemacht haben. Der Gigant Wal Mart etwa wäre eines der großen Opfer solcher Zölle für Waren aus China. Eine Zeitlang könnte man bei Wal Mart versuchen, die Preise stabil zu halten - so wie es derzeit in Brexit-Land versucht wird - aber lange kann man das nicht durchhalten. All das deutet auf massiv steigende Preise in den nächsten Jahren unter einer Trump-Regierung!

Und sollte der Ölpreis weiter steigen, wäre das natürlich auch inflationär, ...

