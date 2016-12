Bremen (ots) -



Der erste Schnee, Geschichten von Rentieren und Schlittenfahrten, besinnliche Stunden bei Kerzenschein - die Vorweihnachtszeit steckt voller wunderbarer Momente. Unter dem Motto "Gib jedem Tag ein bisschen Weihnachtszauber" hat Milka diese Augenblicke jetzt in kurzen Videoclips eingefangen. Die Dreharbeiten dafür fanden am ersten Adventswochenende in direkter Nähe zum Flensburger Weihnachtsmarkt auf dem Willy-Brandt-Platz statt. Zahlreiche Besucher ließen sich das magische Spektakel nicht entgehen. Für alle, die nicht live dabei sein konnten, sind die Weihnachtszauber-Filme ab Anfang Dezember auf YouTube und Facebook zu sehen. Sie sollen allen Milka Fans die Wartezeit bis Heiligabend versüßen.



Zauberhaftes Filmset erregt Aufmerksamkeit der Weihnachtsmarktbesucher



Vor der Kulisse eines riesengroßen, virtuellen Milka Adventskalenders entstanden am ersten Adventswochenende Videoclips von beliebten Weihnachtsritualen, die das Warten auf Heiligabend zu etwas ganz Besonderem machen. Mit dem Lauschen von fabelhaften Geschichten oder dem Erleben einer weißen Weihnacht verbreitete Milka in der Flensburger Altstadt ihren Weihnachtszauber. Unterstützung erhielt die beliebte Schokoladenmarke von einem professionellen Filmteam, darunter mehr als 80 Statisten und Komparsen. "Allein die Dreharbeiten waren schon magisch und haben die Vorfreude auf die Festtage noch einmal gesteigert", sagt Heike Hauerken, Unternehmenssprecherin von Mondelez International. "Die Weihnachtszeit ist eine Zeit voller Überraschungen und Wunder. Dieses Gefühl möchten wir in diesem Jahr noch stärker in die Öffentlichkeit tragen. Wir freuen uns darüber, dass wir mit Hilfe der Videos die vielen wunderbaren Weihnachtsmomente mit allen Milka Fans teilen können." Die Kurzvideos sind ab Dezember online. In regelmäßigen Abständen postet Milka die Weihnachtszauber-Clips auf ihrem Facebook- und YouTube-Kanal.



Das erste Social Video finden Sie hier: https://youtu.be/glqwCMFGIFk



Eindrücke vom Dreh in Flensburg erhalten Sie hier: https://wfm.fischerappelt.de/_oy8ng3QFfjxyLR



