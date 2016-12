NEW YORK (dpa-AFX) - Am New Yorker Aktienmarkt hat am Dienstag zum Handelsstart wenig Bewegung geherrscht. Nachdem der US-Leitindex Dow Jones zum Wochenauftakt bei 19 274 Punkten auf Rekordhoch gestiegen war, werde nun erst einmal durchgeatmet, hieß es mit Blick auf das kleine Minus von 0,07 Prozent auf 19 203,63 Punkte. Immerhin steht in der kommenden Woche die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed auf der Agenda. Eine Zinsanhebung wird nach zahlreichen erfreulichen Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten bereits allgemein erwartet.

Der breiter gefasste S&P 500 gewann im frühen Handel 0,01 Prozent auf 2205,01 Punkte. Der Technologiewerte-Index 100 rückte immerhin um 0,22 Prozent auf 4788,42 Punkte vor.

Aktuell wird auf die Auftragseingänge der Industrie für den Oktober gewartet. Bereits veröffentlicht wurden neue Zahlen zur Produktivität der amerikanischen Wirtschaft und zur Handelsbilanz. Im dritten Quartal stieg die Produktivität nach einer längeren Durststrecke deutlich an. Das Defizit in der US-Handelsbilanz fiel indes im Oktober etwas größer aus als erwartet./ck/she

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0210 2016-12-06/16:04