Die EU-Staaten konnten sich nicht auf Maßnahmen gegen Steuervermeidung von Unternehmen einigen. Ob und wann die Steuerschlupflöcher nun geschlossen werden, ist offen.

Wegen des Widerstands einer Reihe von Mitgliedsländern haben sich die EU-Finanzminister nicht auf Maßnahmen gegen Tricks zur Steuervermeidung von internationalen Großkonzernen einigen können. Die slowakische EU-Ratspräsidentschaft übergab die Arbeit an den Vorschlägen am Dienstag an Malta, das den EU-Vorsitz ab Januar für sechs Monate innehaben wird. Der maltesische ...

