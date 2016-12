Ettlingen (ots) - Sich häufende und immer komplexer werdende Angriffe auf die Daten von Unternehmen und Behörden stellen die Entwicklung von IT-Sicherheitslösungen vor ständige Herausforderungen. Damit Nutzer vor immer neuen Attacken gewappnet sind, müssen Anwendungen stets verbessert werden, um auf dem neuesten Stand zu sein. Dieser Herausforderung nimmt sich EgoSecure an und setzt künftig auf eine Release-Strategie mit mehreren Updates pro Jahr.



Die neue Produktversion 11.2 konzentriert sich auf ein Angriffsszenario, bei dem Hardware-Mikrofone als Spionagewerkzeug manipuliert werden. Auf diese Weise können Informationen unerkannt aus dem Unternehmen entwendet werden. Damit ungebetene Mithörer fernbleiben, hat EgoSecure das Modul Access Control um eine Schutzfunktion gegen Abhörattacken erweitert. Mikrofone, die über eine Malware gesteuert werden, lassen sich so direkt blockieren, indem die Aufnahmefunktion gesperrt wird. Die Einstellung erfolgt intuitiv und ganz ohne großen Aufwand über die Konsole.



Auch die Analysemöglichkeiten zur Übersicht aller Datenbewegungen und Applikationen auf den Clients werden beim Modul Insight ständig angepasst. Mit der neuen Version kann der Anwender einsehen, wie viele Nutzer Daten in der Cloud speichern und welche Dienste sie hierfür in Anspruch nehmen. Zudem hat der Administrator im Blick, welcher Verschlüsselungstyp von den Mitarbeitern für Dateientransfers gewählt wird und welche Dateien unverschlüsselt verschickt werden.



"Bei EgoSecure ist es uns ein Anliegen, möglichst schnell auf neue Angriffsszenarien einzugehen. Daher schätzen wir das Vorgehen, mehrere überarbeitete Produktversionen pro Jahr zu veröffentlichen. Nur so können wir neue Gefährdungen rasch berücksichtigen und langfristige Sicherheit für Daten anbieten", so Sergej Schlotthauer, CEO von EgoSecure.



Doch nur wer bei den Vorgängen im Sicherheitstool den Durchblick behält, kann Gefahren erkennen und richtig einschätzen. Damit die Übersicht in der Konsole gewährleistet ist und sich Administratoren auf gefährdete Dateien konzentrieren können, bietet die neue Produktversion die Möglichkeit, als unkritisch geltende Dateitypen wie temporary files bei den Reports zu ignorieren. EgoSecure reagiert darüber hinaus auf das Erscheinen von neuen Microsoft-Produktversionen und unterstützt mit dem Release 11.2 bereits die Version Windows Server 2016.



