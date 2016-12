St. Louis und Chennai, Indien (ots/PRNewswire) -



Das eSOMiMX6-micro Modulsystem basiert auf einem NXP/Freescale i.MX6 Quad/Dual ARM Cortex-A9 Prozessor mit bis zu 800MHzund wird mit einem sehr kleinen Formfaktor von 54 x 20 mm geliefert, mit 10mA Unterbrecher-Strom.



e-con Systems Inc., hat sich auf Computer-Modulsysteme spezialisiert und kündigt die Einführung seines eSOMiMX6-Micro Computer-Modulsystems an (https://www.e-consystems.com/iMX6-micro-som-system-on-module.asp). Das eSOMiMX6-micro basiert auf einem NXP/Freescale i.MX6 Prozessor. e-con Systems hat bereits viele Kunden in der Massenproduktion, die Computer-Module einsetzen, wie das eSOMiMX6 (https://www.e-consystems.com/iMX6-som-system-on-module.asp), eSOMTK1 (https://www.e-consystems.com/tk1-som-tegra-k1-systemonmodule.asp) und das eSOM3730 (https://www.e-consystems.com/DM3730-som-computer-on-module.asp). Um die große Kunden-Nachfrage nach einem kleinen SOM für den Bau von Handgeräten und Wearables in der medizinischen Bildgebung zu befriedigen, wird das eSOMiMX6-micro mit einem kompakten Formfaktor von 54 x 20 mm eingeführt.



eSOMiMX6-micro ist ein einsatzbereites Modulsystem mit Quad/Dual ARM Cortex A9-Prozessor, der Geschwindigkeiten von bis zu 800MHz liefert. Es enthält eMMC Flash, mit Kapazitätsbereichen von 4 bis 64 GB und LPDDR2 mit einer Kapazität von bis zu 1GB. eSOMiMX6-micro ist ein Modul mit kleinem Formfaktor, das alle möglichen Anschlussoptionen für industrielle und gewerbliche Produkte bietet. Das eSOMiMX6-micro Modulsystem ist für die neueste Version von Linux und Android Marshmallow* (* - in der Entwicklung befindlich) erhältlich.



"Als Folgemodell unseres extrem beliebten eSOMiMX6 Modulsystems freuen wir uns nun, das eSOMiMX6-micro vorzustellen, ein kompaktes SOM mit Abmessungen von lediglich 54 x 20 mm, zielgerichtet auf die tragbaren Geräte, mit denen wir Neuland betreten. Mit der gut ausgebildeten und erfahrenen Unterstützung von Linux/Android, ist das eSOMiMX6-micro mit einer Fläche von knapp über 1000sqmm ein ideales SOM für die nächste Generation der tragbaren Smart-Geräte.", sagte Ashok Babu, Vorsitzender von e-con Systems.



"Das im Lieferumfang enthaltene Meissa-Evaluations-Kit für das eSOMiMX6-micro mit allen wichtigen Benutzeroberflächen ist kleiner als eine Kreditkarte und unsere Kunden können es für die Entwicklung ihrer räumlich eingeschränkten Produkte als Referenz-Design verwenden und erzielen dabei eine Rekord-Geschwindigkeit." fügte er hinzu.



Das eSOMiMX6-micro hat einen Betriebstemperaturbereich von -35 °C bis 85 °C wodurch es sich für die Anwendung in Produkten eignet, die unter beträchtlichen Temperaturschwankungen zwischen sehr kalt und sehr heiß eingesetzt werden. Die Funktionen dieses Computer-Modulsystems umfassen Full HD@30fps (1080p) Video-Encoding und Decoding zusammen mit 3D-Grafikbeschleunigung, mit denen das Produkt in hochwertigen Grafikanwendungen eingesetzt werden kann. Mit integriertem WLAN und Bluetooth (BLE), ermöglicht das eSOMiMX6-micro den Produkteinsatz für Wireless Streaming, IoT, Wearable etc.



Das eSOMiMX6-micro wird von einem Prozessor mit dem klassenbesten ARM Cortex A-9 angetrieben mit seinem dazugehörigen Speicher und Konnektivitätsoption in einem kleinen Formfaktor. Unsere Kunden sparen mit dem Einsatz unseres einsatzbereiten SOM & und seinem BSP eine Menge Zeit bei der Entwicklung der elektrischen und BSP-Anschlüsse.



Preise und Verfügbarkeit



Das eSOMiMX6-micro ist abhängig von der Abnahmemenge zu einem Preis ab 89 USD erhältlich und Muster können über den Webstore (https://www.e-consystems.com/webstore.aspeSOMiMX6-microPrice) erworben werden.



Evaluations-Kit



Kunden, die das eSOMiMX6-micro bewerten möchten, können dafür das EVM, Meissa - eSOMiMX6-micro Entwicklungs-Kit von e-con Systems im Webstore (https://www.e-consystems.com/webstore.aspeSOMiMX6-microPrice) erwerben. Das Entwicklungs-Kit enthält neben weiteren Zubehörteilen auch eine 13MP Kameraplatine, 5MP Kameraplatine und eine 3MP Schwachlicht-Kameraplatine.



Weitere Informationen erhalten Sie über die Webseiten eSOMiMX6-micro (https://www.e-consystems.com/iMX6-micro-som-system-on-module.asp) und Meissa-I (https://www.e-consystems.com/meissa-I-imx6-micro-develo pment-board.asp).



Über e-con Systems



e-con Systems ist ein Produktionsbetrieb mit Schwerpunkt auf OEM-Produkte, mit dem einzigen Ziel, Kunden zu helfen, Ihre Entwicklungszeit bis zur Markteinführung zu verkürzen. Seit seiner Gründung im Jahr 2003 ist e-con Systems ein Pionier bei OEM-Kameras und Computern in Modul-Bauweise. Die Modulsysteme enthalten Prozessoren von NVIDIA, NXP(Freescale) und Texas Instruments. Unsere Kunden kaufen unsere SOMs in Abnahmemengen von tausenden Geräten. Diese Computer im Modulsystem unterstützen Android und Linux. Sie werden in verschiedenen Bereichen wie z. B. für Geräte in der medizinischen Bildgebung, loT, Wearables, Remote-Datenakquisition etc. eingesetzt.



e-con Systems arbeitet in enger Partnerschaft mit Cypress Semiconductor, NVIDIA, Omnivision, ONSemi/Aptina and Texas Instruments zusammen. e-con Systems beliefert weltweit 83 Länder, darunter die USA, Deutschland, Belgien, Frankreich, Großbritannien, Schweden, die Niederlande, Kanada, Dänemark, Finnland, Norwegen, Australien, Japan, Südkorea, Singapur etc.



