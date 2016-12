San Francisco (ots/PRNewswire) - InMobi (http://inmobi.com/), eine globale Plattform für Werbung und Produktentdeckungen auf Mobilgeräten, verkündete heute die weltweite Integration von Nielsen Digital Ad Ratings (http://www.nielsen.com/us/en/solutions/capabiliti es/digital-ad-ratings.html) (DAR), der Industriestandard für die Messung von digitaler Werbung. Die Partnerschaft ermöglicht Werbetreibenden über eine branchenübliche, unabhängige Quelle die demografische Zusammensetzung der über InMobi erreichten Zielgruppen zu messen.



Diese Integration stärkt die Bemühungen von InMobi, eine sichere und vertrauenswürdige Umgebung für Medienkäufe aufzubauen - in seinem Werbenetzwerk wie auch seinem programmatischen Kanal InMobi Exchange. Werbetreibende können damit Tags von Nielsens DAR nutzen, um das Alter und Geschlecht der Zielgruppen von Mobilgerätenutzern zu verifizieren. Diese Funktion steht im Werbenetzwerk wie auch für private Marktplatzkäufe über InMobi Exchange zur Verfügung. Des Weiteren wurde InMobi von Nielsen für mobile In-App-DAR in verschiedenen Märkten weltweit, einschließlich USA, UK, Frankreich, Deutschland, Australien, Indien, Singapur, Indonesien, Philippinen, Thailand, Malaysia und Japan, zertifiziert.



Nielsen DAR bietet am Folgetag eine umfassende Übersicht über das durch Werbung online und auf Mobilgeräten erreichte Publikum, in einer Art und Weise, die mit Nielsen TV Ratings vergleichbar ist. Mit den größten Nutzerdatenbanken und dem Panel mit der weltweit höchsten Qualität sind Nielsen DAR der Industriestandard (http://www.nielsen.c om/us/en/press-room/2011/nielsen-receives-mrc-accreditation-for-niels en-online-campaign-r.html) für digitale Publikumsmessungen.



"Die Publikumsqualität ist für Werbetreibende von großer Bedeutung", sagte Jeff Coon, Vizepräsident von Global Alliances bei InMobi. "Wir haben uns verpflichtet, Werbetreibenden die erforderlichen Messtools an die Hand zu geben, mit denen Sie Vertrauen in die Qualität ihrer Zielgruppen aufbauen können. Die Integration mit Nielsen DAR wird uns ermöglichen, unser Qualitätsversprechen für Messungen bei Werbetreibenden einzulösen."



"Wir freuen uns auf die Arbeit mit InMobi für die Nutzung von Nielsen DAR in ihrem globalen Netzwerk", bekräftige Andrew Feigenson, Geschäftsführer von Digital bei Nielsen. "Nielsen möchte Werbetreibenden die Einblicke geben, die sie brauchen, um ihre Zielgruppen zu verstehen und geräteübergreifend zu erreichen.



Informationen zu InMobi InMobi ermöglicht es Verbrauchern, neue Produkte und Dienstleistungen zu entdecken, indem es kontextgebundene und personalisierte Werbung auf Mobilgeräten bietet. Durch seine revolutionäre Werbe- und Produktentdeckungsplattform können App-Entwickler, Händler und Marken mobile Kunden global ansprechen. InMobi, das laut Fast Company zu den innovativsten Unternehmen der Welt in 2016 gehört, erreicht mehr als 1,5 Mrd. individuelle Mobilgeräte weltweit.



