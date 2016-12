Karlie Group GmbH: Karlie Group GmbH beantragt die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung

Karlie Group GmbH / Schlagwort(e): Insolvenz

06.12.2016 17:37

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Karlie Group GmbH beantragt die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung

- Restrukturierung wird in Eigenregie fortgesetzt - Operatives Geschäft der Karlie Flamingo GmbH davon unberührt

Bad Wünnenberg-Haaren, Datum: 6. Dezember 2016 - Die Geschäftsführung der Karlie Group GmbH (Emittentin der "Unternehmensanleihe 2013", ISIN DE000A1TNG90 - WKN A1TNG9) gibt bekannt, dass am heutigen Tag beim zuständigen Amtsgericht in Paderborn ein Antrag zur Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gemäß Paragraf 270a Insolvenzordnung (InsO) gestellt worden ist. Damit soll die bereits weit vorangeschrittene bilanzielle Restrukturierung der Karlie Group GmbH in Eigenregie unter der Aufsicht eines Sachwalters fortgesetzt werden. Das operative Geschäft der werthaltigen Tochtergesellschaft Karlie Flamingo GmbH bleibt davon unberührt und wird uneingeschränkt fortgeführt.

Unternehmenspresse:

Gabriele Gödde

Karlie Group GmbH

Tel.: +49 (0)2957/77-151

E-Mail: gabriele.goedde@karlie-group.com

06.12.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Karlie Group GmbH Graf-Zeppelin-Str. 13 33181 Bad Wünnenberg-Haaren Deutschland Telefon: Fax: E-Mail:

Internet: http://www.karlie-group.com/

ISIN: DE000A1TNG90 WKN: A1TNG9

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Tradegate Exchange; Open Market in Frankfurt (Entry Standard)

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

ISIN DE000A1TNG90

AXC0235 2016-12-06/17:37