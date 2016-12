Bremen (ots) -



Der Shoppingcountdown läuft! Nur noch wenige Tage bis Weihnachten. Schon alle Geschenke im Sack? Denkste! Für die Deutschen ist der Dezember ein wahrer Geschenke-Rausch: Rund 75% der Männer und 62,8% der Frauen wagen sich erst in diesen Wochen ins Weihnachtsgetümmel. Wie jedes Jahr bleibt die Kreativität oft auf der Strecke und viele greifen in der stressigen Vorweihnachtszeit auf Geschenke zurück, mit denen sie auf Nummer sicher gehen. Ein Gutschein für Kleidung. Ein Kochbuch. Eine Krawatte oder ein Parfüm. Alle Jahre wieder? Gerade Paare dürfen sich zum Fest der Liebe auch eine ordentliche Portion Lust schenken und so eine aufregend ausgefallene und sinnliche Überraschung bereiten.



FUN FACTORY bietet Christmas-Lovern tausende Ideen, um den Tag der Bescherung auf den Höhepunkt zu treiben. Aber Obacht: Manche Geschenke sind nicht für Großmutters Augen bestimmt und sollten vielleicht nur in trauter Zweisamkeit geöffnet werden... ;-)



Für mehr heiße Anregungen geht's hier lang: https://goo.gl/1ip8A5



