DONNERSTAG: In Österreich bleiben die Börsen wegen des Feiertages Mariä Empfängnis geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18.28 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.100,76 +1,57% -5,10% Stoxx50 2.855,97 +1,08% -7,88% DAX 10.775,32 +0,85% +0,30% FTSE 6.779,84 +0,49% +8,61% CAC 4.631,94 +1,26% -0,11% DJIA 19.229,20 +0,07% +10,35% S&P-500 2.208,39 +0,17% +8,05% Nasdaq-Comp. 5.312,27 +0,06% +6,09% Nasdaq-100 4.778,18 +0,00% +4,03% Nikkei-225 18.360,54 +0,47% -3,54% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 159,98 -47

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,83 51,79 -1,9% -0,96 +15,0% Brent/ICE 53,91 54,94 -1,9% -1,03 +17,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.168,47 1.170,24 -0,2% -1,78 +10,2% Silber (Spot) 16,77 16,76 +0,0% +0,01 +21,3% Platin (Spot) 936,80 937,50 -0,1% -0,70 +5,1% Kupfer-Future 2,67 2,69 -0,7% -0,02 +23,9%

FINANZMARKT USA

Wenig verändert - Nach 19 Allzeithochs des Dow-Jones-Index im laufenden Jahr tritt die Wall Street am Dienstag auf der Stelle. Vor den wichtigen Notenbanksitzungen in Europa und den USA sei die Luft zunächst raus. Ein bremsender Faktor für die Aktien ist der nachgebende Ölpreis. Der designierte US-Präsident Trump droht Boeing mit der Stornierung eines Auftrags zur Lieferung einer neuen Präsidentenmaschine wegen der Kosten. Boeing sinken um 0,6 Prozent. Verizon verkauft 24 Rechenzentren für 3,6 Milliarden US-Dollar an Equinix. Verizon klettern um 1,6 Prozent. TherapeuticsMD schießen um 10,2 Prozent nach oben. Der Pharmakonzern hat Erfolge mit seinem Menopausenpräparat vorzuweisen. Johnson & Johnson erhält bei der beabsichtigten Übernahme von Actelion möglicherweise Konkurrenz durch Sanofi. Anleger bleiben jedoch gelassen, die Aktie legt 0,2 Prozent zu. Ford nimmt 2,8 Milliarden Dollar am Kapitalmarkt mit Langläufern auf, die Aktie gewinnt 1,1 Prozent. Toll Brothers legen 2,1 Prozent zu, der Konzern hat beim Umsatz 29 Prozent zugelegt. Ein erhöhter Ausblick von Bob Evans verhilft der Aktie zu einem Plus von 5,9 Prozent. Für Coupa Software geht es mit Geschäftszahlen über den Erwartungen um 2,1 Prozent nach oben. Godaddy übernimmt Host Europe, Godaddy gewinnen 2,9 Prozent. Michaels hat im dritten Quartal gewinnseitig enttäuscht. Der Kurs bricht um 6,7 Prozent ein. IntraLinks Holdings haussieren um über 15 Prozent. Synchronoss Technologies übernimmt die Gesellschaft, die Titel der Käuferin stürzen um über 10 Prozent ab.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Sehr fest - Anleger haben zwei Tage vor der Sitzung der Europäischen Zentralbank voll auf die Notenbank gesetzt und Aktien gekauft, allen voran im europäischen Bankensektor. Diesen trieben die Käufe um 4,4 Prozent nach oben. Italiens Bankensektor schnellte um 9 Prozent nach oben. Unicredit, Mediobanca und Banco Popolare schossen jeweils um 10 Prozent oder mehr nach oben. Die Banken der Eurozone-Peripherie haben gleichzeitig mit hohen notleidenden Krediten, niedrigen Eigenkapitalquoten und der konjunkturellen Schwäche zu kämpfen. Aktien der Banca Monte dei Paschi drehten nach einem Kursverlust von bis zu 6 Prozent im späten Handel noch ins Plus und schlossen 1,2 Prozent höher. Das Bundesverfassungsgericht hat den Stromkonzernen einen Anspruch auf Entschädigung nach dem Atomausstieg zugesprochen. RWE legten um 1,5 Prozent zu und Eon um 5 Prozent. In Zürich stiegen Actelion um 3,8 Prozent auf den höchsten Stand ihrer Börsengeschichte. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, der französische Pharmakonzern Sanofi erwäge eine Gegenofferte für Actelion, die sich derzeit in Übernahmegesprächen mit Johnson & Johnson befindet. Sanofi gaben um 0,7 Prozent nach. Infineon stiegen um 1,5 Prozent, nach oben getrieben von einer Aufnahme der Aktie auf eine Empfehlungsliste der Citigroup. Bei den deutschen Nebenwerten lagen Borussia Dortmund mit einem Kursplus von fast 10 Prozent an der Spitze. Das Bankhaus Lampe hat das Kursziel erhöht und zum Kauf geraten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:29 Mo, 18:01 % YTD EUR/USD 1,0704 -0,44% 1,0751 1,0725 -1,4% EUR/JPY 122,0274 -0,36% 122,4733 122,36 -16,6% EUR/CHF 1,0817 -0,06% 1,0823 1,0833 -0,6% EUR/GBP 0,8450 -0,01% 0,8431 1,1847 +14,7% USD/JPY 114,02 +0,14% 113,86 114,10 -2,9% GBP/USD 1,2669 -0,63% 1,2749 1,2704 -14,1%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte haben sich der Reaktion der Börsen in Europa und den USA auf das "Nein" der Italiener zur Verfassungsreform angeschlossen. Dort war es zum Wochenauftakt mit den Kursen deutlich nach oben gegangen. Der Markt werfe den Blick nun wieder nach vorne auf 2017 und auf das Thema Reflation, sagte Marktexperte Chris Weston von IG. Das Interesse der Akteure richtet sich damit auf konjunktur- und inflationstreibende höhere Staatsausgaben und niedrigere Unternehmenssteuern unter dem neu gewählten US-Präsidenten Donald Trump. Bankenaktien gehörten zu den Titeln, die sich am stärksten erholten. In Hongkong gewannen HSBC 2,7 Prozent, in Tokio Nomura 3 Prozent und Mitsubishi UFJ Financial Group 1,1 Prozent. In Sydney zogen ANZ um 0,8 Prozent an.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Cloudspezialist Godaddy kauft Host Europe für 1,7 Milliarden Euro

Der Cloudanbieter Godaddy hat den Bieterwettstreit um den Internet-Dienstleister Host Europe für sich entschieden: Das US-Unternehmen legt insgesamt 1,69 Milliarden Euro für Host Europe auf den Tisch. Der eigentliche Kaufpreis beträgt 605 Millionen Euro, wie die Godaddy Inc mitteilte. Zudem übernimmt sie Nettoschulden von 1,08 Milliarden Euro.

Grenke stärkt Marktposition in Medizintechnik durch Zukauf

Der Grenke AG übernimmt die auf Leasinggeschäfte für medizintechnische Geräte spezialisierte Europa Leasing GmbH. Damit erschließe sich Grenke auf europäischer Ebene einen "hoch attraktiven" Wachstumsmarkt, teilte der im SDAX notierte Anbieter von Leasing- und Factoringdienstleistungen mit.

Fitch sieht Ausblick für deutsche Banken stabil

Die Ratingagentur Fitch bewertet den Ausblick für den deutschen Bankensektor als stabil. Die Geschäftsentwicklung sei innerhalb der Branche allerdings ungleichmäßig, schrieben die Analysten von Fitch Ratings in einer Studie. Der Sektor hänge an der Ergebniserholung von Deutscher Bank, Commerzbank und - zu einem geringeren Grad - der HVB.

Trump will Vertrag mit Boeing für "Air Force One" aufkündigen

Der designierte US-Präsident Donald Trump will den milliardenschweren Vertrag mit Boeing zum Bau von neuen Flugzeugen für die Staatsoberhäupter der Vereinigten Staaten aufkündigen. Die Kosten für die zwei neuen Maschinen der "Air Force One" seien auf mehr als 4 Milliarden Dollar gestiegen und damit "außer Kontrolle", kritisierte Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Annulliert den Auftrag!", schrieb er.

Lego baut um und setzt auf Expansion

Lego setzt sich neu zusammen. Die Familie hinter dem Klötzchenimperium baut die Struktur des Konzerns um. Einer der größten Einschnitte ist die neue Rolle des CEO Jorgen Vig Knudstorp, der als der Retter des Unternehmens gilt. Er soll in Zukunft neue Geschäftsmöglichkeiten für Lego ausloten.

Verizon verkauft Rechenzentren für 3,6 Mrd USD an Equinix

Der US-Telekomkonzern Verizon verkauft 24 Rechenzentren für 3,6 Milliarden US-Dollar an den Rechenzentrenbetreiber Equinix. Laut einer Mitteilung der Equinix Inc umfasst die Transaktion 29 Rechenzentren-Gebäude in 15 Ballungsgebieten. Im Zuge dessen wechseln auch rund 250 Verizon-Mitarbeiter zu Equinix.

December 06, 2016 12:31 ET (17:31 GMT)

