Paris - Am Tag zwei nach dem gescheiterten Referendum in Italien haben die europäischen Aktienmärkte ihre Gewinne vom Wochenauftakt deutlich ausgebaut. Dem EuroStoxx 50 gelang es am Dienstag sogar, erstmals wieder seit April über der Marke von 3100 Punkten zu schliessen. Im Zentrum der Aufmerksamkeit sind bereits die anstehenden Notenbank-Sitzungen in Europa und auch in den USA.

Mit einem Plus von 1,57 Prozent auf 3100,76 Punkten ging der Leitindex der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...