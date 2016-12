Halle (ots) - Noch immer bestimmt die soziale Herkunft in Deutschland wesentlich über die Bildungschancen mit. In Zeiten des demografischen Wandels ist das nicht nur unfair, sondern geradezu dumm. Auch der Abstand zwischen Kindern mit Migrationshintergrund zu den Altersgenossen ist zu groß. Mittelmaß in der Bildung reicht nicht. Jetzt muss Deutschland alles tun, um die ins Bildungssystem zu integrieren, für die es besonders schwierig ist: die Kinder der Flüchtlinge. Damit kein gesellschaftlicher Sprengstoff entsteht.



OTS: Mitteldeutsche Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/47409 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_47409.rss2



Pressekontakt: Mitteldeutsche Zeitung Hartmut Augustin Telefon: 0345 565 4200