Halle (ots) - In der Sache ist es richtig, dass Deutschland sich von der Nuklear-Technologie verabschiedet. Wie es aber zu diesem Grundsatzbeschluss kam, war abenteuerlich und hat mit Regierungskunst nichts zu tun. Die Rechnung für die politische Flatterhaftigkeit muss nun der Steuerzahler begleichen. Auf den Staat kommen außerdem weitere Prozesse zu. Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln: Bei der Gestaltung der Energiewende hat Deutschland nun leider zehn wertvolle Jahre verloren.



