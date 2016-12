Die französische Schauspielerin Audrey Tautou kann sich derzeit keine Karriere in den USA vorstellen: "In Frankreich bietet man mir so viele unterschiedliche Rollen an, dass mich Hollywood nur wenig reizt", sagte sie der Zeitschrift "Emotion". "Um mich dort durchzusetzen, müsste ich auch sehr viel und hart arbeiten. Ich muss auch nicht noch berühmter werden, als ich schon bin", so die Schauspielerin.

"Je berühmter man wird, desto weniger Freiheiten hat man, doch die brauche ich unbedingt."