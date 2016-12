Road Town (awp) - Die Immobiliengesellschaft Eastern Property Holdings (EPH) hat ihre Kapitalerhöhung abgeschlossen. Es seien 4,64 Mio Papiere à 38,18 USD zugeteilt worden, teilte die auf Liegenschaften in Russland und Deutschland fokussierte und an der SIX kotierte Gesellschaft am Dienstagabend mit. Somit seien 177,0 Mio ...

Den vollständigen Artikel lesen ...