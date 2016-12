Automatisierungsgestützter Auftrag für Qualitätssicherung zur ständigen Verbesserung von Produkten und Services

Der führende Anbieter weltweiter IT-Dienstleistungen und -Lösungen L&T Infotech oder LTI (NSE: LTI, BSE: 540005) hat heute den Abschluss der Überleitungsphase des langfristigen strategischen Managed-Services-Auftrages bei Insurity bekannt gegeben, im Rahmen dessen End-to-End-Qualitätssicherungsservices für verschiedene Kunden und Produktlinien angeboten werden sollen. Der mehrere Millionen US-Dollar schwere mehrjährige Vertrag wurde im Juli 2016 unterzeichnet. Die Überleitungsphase für diesen komplexen Auftrag wurde wie vereinbart in 90 Tagen abgeschlossen.

Insurity hat seinen Hauptsitz in Hartford, Connectitut (USA). Das Unternehmen ist der führende Anbieter zentraler Lösungen und Services für Versicherungsbearbeitung, Daten und Analysen. Der umfassende Auftrag hat Auswirkungen auf den gesamten Produkt-Lebenszyklus von Insurity. Dazu gehören Teststrategien, Planung, Automatisierung und Testdurchführung, während gleichzeitig die Zeit verkürzt werden kann, bis diese Lösungen auf den Markt kommen.

Dieser Auftrag wird ständige Verbesserungen von Insuritys Produkten und Services mit sich bringen und für erhebliche Einsparungen bei den Betriebskosten sorgen. Der Auftrag soll in einem ergebnisorientierten Modell für Managed-Services mit einem hohen Maß an Testautomatisierungen implementiert werden. Er ist speziell darauf ausgelegt, bei Insuritys momentan bei mehr als 100 Versicherern in Produktion befindlicher umfassender Suite von Lösungen für die Versicherungstechnik höhere Qualität zu erzielen.

Bob Larew, Chief Operating Officer von Insurity, sagte zu dem Auftrag: "Zu unseren Kunden zählen einige der größten internationalen Versicherungsgesellschaften. Sie verlangen hohe Servicestandards für ihre auftragsentscheidenden Systeme. LTI verfügt über umfangreiche Expertise in dem Bereich und hoch entwickelte Kompetenzen für das Programmmanagement, mithilfe derer wir den hohen Erwartungen unserer Kunden ständig entsprechen können."

Anil Vazirani, Chief Business Officer für Versicherungen bei LTI, sagte: "Durch ergebnisbasierte Modelle und Automatisierungsmöglichkeiten verändert sich die Art und Weise, wie Aufträge für Managed Services ausgeführt werden. Über LTIs Automatisierungsplattform MOSAIC kann Insurity Automatisierungsmöglichkeiten schneller erkennen und Governance in Echtzeit ermöglichen. Wir freuen uns, dass wir Insurity und den Kunden des Unternehmens, die sich für ihre Kernaktivitäten auf diese Plattform verlassen, helfen können."

Über LTI

Larsen Toubro Infotech (LTI) ist ein global tätiger Anbieter von IT-Dienstleistungen und -Lösungen mit Präsenz in 22 Ländern. Wir setzen uns kompetent und kundenorientiert mit komplexen geschäftlichen Herausforderungen im Bereich der Konvergenz von materiellen und digitalen Technologien auseinander. Wir machen es möglich, dass unsere Kunden innovative Geschäftsmodelle erstellen, betriebliche Abläufe verbessern und ihren eigenen Kunden bestechende Erfahrungen bieten können. Besuchen Sie uns unter www.Lntinfotech.com, oder schicken Sie eine E-Mail an: info@Lntinfotech.com, um weitere Informationen zu erhalten.

Über Insurity

Insurity, Inc. ermöglicht es Sach- und Unfallversicherern, ihre Unternehmen zu modernisieren und ihre Geschäftsziele zu erreichen. Hinter den zentralen Prozessanwendungen und Lösungen für Datenintegration und -analysen von Insurity steht umfassende Expertise im Versicherungsbereich. Dafür arbeiten über 100 Versicherer, die jeden Monat Prämien in Höhe von Milliarden von US-Dollar abwickeln. Die Lösungen von Insurity werden dem Bedarf sämtlicher Anbieter gerecht: von den Top 20 der Versicherer über kleine und regionale gewerbliche, persönliche oder spezialisierte Versicherer sowie MGAs. Weitere Informationen über Insurity erhalten Sie unter 860-616-7721 oder www.insurity.com. Vernetzen Sie sich mit Insurity über Twitter, LinkedIn und Facebook.

Weitere Informationen

Mehr über Insurity

Mehr über Serviceangebote von LTI für die Versicherungsbranche

LTI Assurance Services

Setzen Sie sich mit LTI in Verbindung

Lesen Sie unsere News und Blogs

Folgen Sie uns auf Twitter

Klicken Sie auf unserer Facebook-Seite auf "Gefällt mir"

Sehen Sie sich unsere Videos auf YouTube an

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20161206006480/de/

Contacts:

L&T Infotech

Neelian Homem

Öffentlichkeits- und Medienarbeit Indien

+91-900-434-5540

neelian.homem@lntinfotech.com

oder

Karin Bakis

Öffentlichkeits- und Medienarbeit USA

+1-978-758-3546

karin.bakis@lntinfotech.com

oder

Katrina Dixon

Öffentlichkeits- und Medienarbeit Europa

+44-771-475-3308

Katrina.dixon@lntinfotech.com