Kopenhagen, Dänemark (ots/PRNewswire) -



Agnitio gab heute bekannt, dass Ascensia Diabetes Care seine Multichannel-Kommunikationslösung Rainmaker für die weltweite Nutzung ausgewählt hat.



Rainmaker ist eine fortschrittliche Kommunikationslösung, die es Life-Science-Unternehmen ermöglicht, Fachkräften im Gesundheitswesen über verschiedene Kanäle hochwertige Kommunikation zu bieten wie E-Detailing, Remote-Engagement, Microsites und E-Mail-Kommunikation.



Die Vereinbarung gilt für 28 Länder und 700 Nutzer, wobei die Möglichkeit für ein weiteres Wachstum in der Zukunft besteht. Zusätzlich zur Lösung selbst wird Ascensia mit Agnitio Services zusammenarbeiten, um Implementierung, Training, Analytik und Projektmanagement vollständig zu betreuen. Ascensia wird Rainmaker in sein CRM-System integrieren und Inhalte für sowohl iOS- als auch Windows-Tablets bereitstellen.



Elaine Pearton, Global Digital Marketing-Managerin bei Ascensia Diabetes Care, erklärte: "Rainmaker ermöglicht es uns, eine qualitativ hochwertige Multichannel-Erfahrung für medizinische Fachkräfte bereitzustellen, die gleichzeitig leicht zu nutzen ist. Insbesondere hat uns bei Rainmaker die Möglichkeit überzeugt, Inhalte kanalübergreifend wiederzuverwenden. Diese Option, zusammen mit der einfachen Nutzung der Materialien, ermöglicht es Ascensia, schneller auf die Bedürfnisse von medizinischen Fachkräften einzugehen."



Lars Diemer, CEO von Agnitio, erklärte: "Dies ist eine wichtige Vereinbarung für Agnitio, die zeigt, welchen Wert unsere Investition in Rainmaker für Unternehmen in der Life-Science-Industrie darstellt. Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft mit Ascensia auszubauen und sicherzustellen, dass sie ihre Kommunikationsziele in der Diabetesversorgung erreichen."



Informationen zu Agnitio



Agnitio entwickelt digitale Kommunikationslösungen für die Life-Science-Industrie. Die Lösung des Unternehmens basiert auf der Überzeugung, dass Technologie die Kommunikation für medizinische Fachkräfte und Patienten relevanter machen kann. Durch das Bereitstellen von Systemen, die auf der persönlichen Ebene wirken - und die realen Probleme der Menschen lösen - ermöglichen die Lösungen von Agnitio es den Unternehmen, Ärzten und deren Patienten einen hohen Mehrwert bereitzustellen, um die Behandlungsergebnisse zu verbessern.



Informationen zu Ascensia Diabetes Care



Ascensia Diabetes Care ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Diabetesversorgung, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Menschen mit Diabetes zu helfen. Die Mission des Unternehmens besteht darin, es Menschen mit Diabetes durch innovative Lösungen zu ermöglichen, ihr Leben zu vereinfachen und zu verbessern. Ascensia Diabetes Care nutzt seine innovativen Fachkenntnisse im Bereich Diabetes, um hochqualitative Lösungen und Tools zu entwickeln, die Tag für Tag einen positiven Einfluss auf Menschen mit Diabetes haben.



Das Unternehmen ist Anbieter des bekannten CONTOUR[TM]-Portfolios an Blutzuckermesssystemen. Produkte von Ascensia Diabetes Care verbinden moderne Technik mit benutzerfreundlicher Funktionalität und ermöglicht es Menschen mit Diabetes so, mit ihrer Erkrankung umzugehen. Ascensia Diabetes Care hat sich der kontinuierlichen Forschung, Innovation und Entwicklung von neuen Produkten und Lösungen verschrieben. Als ein vertrauenswürdiger Partner in der Diabetes-Gemeinschaft arbeitet das Unternehmen eng mit medizinischen Fachkräften und anderen Partnern zusammen, um sicherzustellen, dass seine Produkte die hohen Ansprüche an Genauigkeit, Präzision und Zuverlässigkeit erfüllen und dass seine Geschäfte regelkonform und mit Integrität geführt werden.



Ascensia Diabetes Care entstand im Jahr 2016 durch den Verkauf von Bayer Diabetes Care an Panasonic Healthcare Holdings Co. Ltd. Die Produkte von Ascensia Diabetes Care werden in mehr als 125 Ländern verkauft. Nach Abschluss der Transaktion in sämtlichen Ländern wird Ascensia Diabetes Care über ungefähr 1.700 Mitarbeiter verfügen und in 38 Ländern tätig sein.



Für weitere Informationen besuchen sie bitte die Website von Ascensia Diabetes Care unter: http://www.ascensia.com.



CONTOUR ist eine eingetragene Marke der Ascensia Diabetes Care Holdings AG.



