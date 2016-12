In seiner letzten großen Rede zur nationalen Sicherheit vor US-Soldaten ruft Präsident Obama zur Verteidigung liberaler Werte auf. Er warnt vor umstrittenen Foltermethoden, wie Trump sie im Wahlkampf angekündigt hat.

US-Präsident Barack Obama hat sein Land dazu aufgerufen, im Kampf gegen den Terrorismus auch unter seinem Nachfolger Donald Trump an Recht und Werten festzuhalten. In seiner letzten großen Rede zur nationalen Sicherheit betonte er am Dienstag, wie wichtig es sei, Diskriminierung und Folter zu verurteilen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...