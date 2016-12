Wie Supermarktblog.com schreibt, will Amazon den Traum so ziemlich jedes Supermarkt-Kunden wahr werden lassen: einen Laden, in dem man einkaufen kann, ohne anstehen zu müssen. Und der auch Fastfood-Anbieter ins Schwitzen bringen könnte. Bildquelle: Shutterstock.com Lesen Sie mehr auf: Supermarktblog.com

Den vollständigen Artikel lesen ...