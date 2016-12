Zugang aus einer Hand für schnellere Fortschritte bei neuen Medikamenten, Organtransplantationen und in der Landwirtschaft

MPEG LA, LLC, der weltweite Marktführer für Patentlizenzen, hat heute eine Initiative angekündigt, mit der die Notwendigkeit einer effizienten Lizenzalternative aus einer Hand für die bahnbrechende CRISPR-Methode angesprochen wird, durch die zelluläre DNA auf einfache und günstige Weise verändert werden kann. Einige CRISPR-Patente sind derzeit Gegenstand eines Interferenzverfahrens (Nr. 106048) zwischen verschiedenen Patentinhabern und Antragstellern vor dem United States Patent and Trademark Office.

"Die große Bandbreite der potenziellen Anwendungen der CRISPR-Methode in Medizin und Landwirtschaft sowie die stetig zunehmende Menge an geistigem Eigentum in diesem Bereich deuten auf die Notwendigkeit einer entsprechenden Lizenzplattform aus einer Hand hin, um das Prozessrisiko zu senken und Wissenschaftlern sowie Unternehmen weltweit mehr Effizienz, Transparenz und Berechenbarkeit zu bieten", sagte der Präsident und CEO von MPEG LA, Larry Horn. "Unsere weltweite Lizenzinfrastruktur, unser zuverlässiges Ansehen als unabhängiger, erfahrener und unparteiischer Anbieter sowie unsere Erfolge mit Patentgemeinschaften und unsere Beziehungen zu Wirtschaft und Wissenschaft in Bereichen wie Life Sciences versetzen MPEG LA in die Lage, eine Lizenzlösung für den biowissenschaftlichen Markt hervorzubringen, wie es uns bei der digitalen Videotechnik für die Unterhaltungselektronik gelungen ist."

"Wir beobachten das Umfeld mit Patenten für die CRISPR/Cas9-Methode genau, um festzustellen, welche wesentlichen Patente im Rahmen einer einzigen Transaktion für verschiedene gentechnische Anwendungen weltweit zusammen lizenziert werden können", sagte Kristin Neuman, Executive Director für Biotechniklizenzen bei MPEG LA, "und werden laufend weitere Technologien für Genome Editing aufnehmen."

MPEG LA freut sich auf die Beteiligung der an der CRISPR-Methode interessierten wissenschaftlichen Gemeinschaft. Ein Referenzmodell mit einer Definition des Lizenzumfangs dürfte demnächst verfügbar sein, so dass sich Entwickler darauf konzentrieren können, Produkte zur Steigerung der Lebensqualität herzustellen, und die Erfinder ordentlich entschädigt werden. Aktuelle Informationen hierzu finden sich auf der CRISPR-Seite der Website von MPEG LA unter http://www.mpegla.com/main/pid/CRISPR/default.aspx. Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte per E-Mail an biotech@mpegla.com.

MPEG LA, LLC

MPEG LA ist der weltweit führende Anbieter von Lizenzen aus einer Hand für Standards und andere Technologieplattformen. Das Unternehmen entwickelte in den 1990er-Jahren den ersten modernen Patentpool, der dazu beigetragen hat, die am weitesten verbreiteten Standards in der Geschichte der Unterhaltungselektronik hervorzubringen. Heute betreibt MPEG LA Lizenzprogramme für eine Vielzahl an Technologien, die mehr als 13.000 Patente in 82 Ländern mit etwa 230 Patentinhabern und über 6000 Lizenznehmern umfassen. Indem MPEG LA den Anwendern bei der Implementierung der Technologien ihrer Wahl behilflich ist, bietet das Unternehmen Lizenzlösungen an, die Zugang zu grundlegendem geistigem Eigentum, Betriebsfreiheit, ein geringeres Prozessrisiko und mehr Vorhersehbarkeit im Geschäftsplanungsprozess bieten. Dies wiederum ermöglicht den Erfindern, Forschungsinstituten und anderen Technologieeigentümern, ihr Eigentum zu Geld zu machen und die weltweite Markteinführung zu beschleunigen, während die Lizenzierungskosten beträchtlich reduziert werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.mpegla.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20161206006533/de/

Contacts:

MPEG LA, LLC

Tom O'Reilly, 303-200-1710

Fax: 301-986-8575

toreilly@mpegla.com