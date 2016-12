Präsentationsvorschläge werden ab sofort bis zum 16. Januar 2017 angenommen.

Die Consumer Technology Association (CTA)TM veröffentlichte heute ihren Aufruf für Konferenzbeiträge zur CES AsiaTM 2017. Die vorrangige Veranstaltung der Verbrauchertechnologiebranche in China kehrt vom 7. bis 9. Juni 2017 nach Shanghai zurück. Das Konferenzprogramm der CES Asia umfasst mehr als 40 Stunden Programmbeiträge, und mehr als 100 angesehene Branchenfachleute aus der ganzen Welt werden sich dort über die neuesten Branchentrends und Innovationen austauschen. Präsentationsvorschläge können auf diesem Formblatt eingereicht werden.

"Das Konferenzprogramm der CES Asia bietet Referenten die Möglichkeit, vor mehr als 30.000 Teilnehmern zu sprechen, darunter über 1.100 Vertreter der globalen Medien", erklärte Gary Shapiro, President und CEO, CTA. "Die wachstumsstärkste Technologiefachmesse ist eine ideale Plattform für bedeutsame Erörterungen künftiger Fortschritte von Verbrauchertechnologien im asiatischen Markt. Wir freuen uns auf die Beiträge der besten und hochkarätigsten Akteure der Branche auf der Bühne der CES Asia."

Die CES Asia nimmt derzeit Vorschläge entgegen, die auf ein fachspezifisches Publikum ausgerichtet sind. Ausgewählt werden die besten Kandidaten nach den Kriterien Vordenkerarbeit in der Branche, vielfältige Perspektiven und frühere Vortragserfahrung. Die Bestätigungen werden bis 28. Februar 2017 versandt. Bevor Sie einen Vorschlag einreichen, beachten Sie bitte die Richtlinien für Präsentationen und Referentenübersicht.

Ansprechpartner: wanghuan@shanghai-intex.com für Anfragen oder Rückfragen innerhalb Chinas und CESAsiaconferences@CTA.tech für Anfragen oder Rückfragen von außerhalb Chinas.

Die weltweite Technologiebranche wird auf der CES Asia mit 450 Ausstellern in 19 Produktkategorien vertreten sein, darunter neue Kategorien wie Drohnen, das Internet der Dinge (IoT) und virtuelle Realität (VR). Die Ausstellung erstreckt sich auf fünf Hallen im Shanghai New International Expo Centre (SNIEC). Aktuelle Messenachrichten und Informationen erhalten Sie unter CESAsia.com.

Hinweis an die Redaktion: Journalisten, die aus anderen Ländern nach China einreisen, benötigen ein J-1- oder J-2-Visum. Anfragen bezüglich der Ausstellerteilnahme an der CES Asia richten Sie bitte an Brian Moon unter bmoon@CTA.tech oder telefonisch unter der Rufnummer +1 703-907-4351.

Über die Consumer Technology Association:

Die Consumer Technology Association (CTA)TM ist der Branchenverband, der die Interessen der US-amerikanischen Verbraucherelektronikindustrie mit einem Marktvolumen von 287 Milliarden US-Dollar vertritt. Mehr als 2.200 Unternehmen 80 Prozent sind kleine Unternehmen und Startups, andere gehören zu den namhaftesten Marken der Welt profitieren von einer Mitgliedschaft in der CTA. Zu den Vorteilen zählen Interessenvertretung, Marktforschung, technische Schulung, Förderung der Branche, Entwicklung von Normen sowie Aufbau geschäftlicher und strategischer Beziehungen. Die CTA besitzt und organisiert die CES, das weltweite Forum für alle, die im Geschäft mit Verbrauchertechnologien erfolgreich sind. Die Erträge der CES fließen in die Branchenleistungen der CTA zurück.

Über CES Asia:

Die CES Asia befindet sich im Besitz der Consumer Technology Association (CTA) TM wird von der CTA gemeinsam mit Intex Shanghai Exhibition Co., Ltd (Shanghai Intex) ausgerichtet. Die CES Asia ist die vorrangige Fachmesse der Verbrauchertechnologiebranche und stellt die gesamte Bandbreite und Tiefe der innovativen Wertschöpfungskette im asiatischen Markt zur Schau. Bedeutende weltweit tätige Unternehmen kommen zu dieser neuen Veranstaltung, um ihrer Marke zu Wachstum verhelfen und das Markenbewusstsein zu stärken. Hier präsentieren sie ihre neuesten Produkte und Technologien vor einem Publikum von Führungskräften der Branche, ausländischen Einkäufern, internationalen Medien und einer begrenzten Anzahl von Verbrauchern aus China. Die Teilnehmer erhalten exklusiven Zugang zu einigen der größten Marken aus China und der ganzen Welt. Außerdem wird hier die Innovation gewürdigt, die das Kennzeichen der Verbraucherelektronikbranche ist.

Über Shanghai Intex:

Shanghai Intex Exhibition Co., Ltd war ursprünglich das Messeausrichtungsgeschäft von Intex Shanghai, einem 1995 gegründeten Vorreiter in der Organisation von Ausstellungen. Shanghai Intex untersteht der gemeinsamen Aufsicht des China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) Shanghai und von PNO Exhibition Investment (Dubai) Limited. Seit 1998 hat Intex bereits über 100 Fachmessen und Kongresse mit einer Gesamtausstellungsfläche von mehr als 2 Millionen qm ausgerichtet. Shanghai Intex besteht aus Fachteams mit reicher Erfahrung bei der Ausrichtung bedeutender internationaler Veranstaltungen, die die kreative Branche, Gesundheit, Lifestyle, fortgeschrittene Fertigung und Verbraucherelektronik umfassen.

