New York - Die US-Börsen sind am Dienstag kurz vor Handelsschluss aus ihrer Lethargie erwacht und haben überraschend zugelegt. Der breite S&P 500 schloss dicht unter seinem Ende November erreichten Rekordhoch. Auftrieb kam erst in den letzten 30 Minuten. Zuvor hatten sich die Indizes allesamt kaum vom Fleck bewegt. Die Anleger richteten die Blicke bereits auf die Sitzung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag, hiess es.

Der Wall-Street-Leitindex Dow Jones beendete den Tag mit einem Plus von 0,18 Prozent bei 19'251,78 Punkten. Zum Wochenauftakt noch war er bis auf 19 274 Punkte gestiegen und hatte ein neues Rekordhoch markiert. Der S&P 500 legte um 0,34 Prozent auf 2212,23 Punkte zu, womit ihm bis zu seinem historischen Hoch nun nicht einmal mehr 2 volle Punkte fehlen. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 rückte um 0,22 Prozent auf 4788,67 Punkte vor.

Die Marktteilnehmer rechneten mit weiterer geldpolitischer Unterstützung durch die EZB, um die Wirtschaft in der Eurozone anzukurbeln, hiess es. Dabei wurde zusätzlich nochmal auf das am Sonntag gescheiterte Verfassungsreferendum in Italien und den erwarteten Rücktritt von Ministerpräsident Matteo Renzi verwiesen.

Zudem rückt in den USA eine Zinsanhebung wohl immer näher. Die Konjunkturdaten an diesem Tag fielen überwiegend ...

