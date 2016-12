ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Großbank Credit Suisse muss wegen des schwierigen Umfelds noch mehr sparen als bislang geplant. Der jetzt seit fast eineinhalb Jahren amtierende Konzernchef Tidjane Thiam will die jährliche Kostenbasis bis zum Jahr 2018 jetzt unter die Marke von 17 Milliarden Schweizer Franken (15,7 Mrd Euro) drücken. Bisher hatte er hier einen Wert von unter 18 Milliarden Franken angepeilt. Dies teilte die Bank am Mittwoch vor einer Investorenveranstaltung mit.

Thiam baut die Schweizer Bank radikal um und will sie vor allem auf das Geschäft mit der Vermögensverwaltung ausrichten - das stark von den Finanzmärkten abhängige Investmentbanking soll dagegen zurückgefahren werden. Die Credit Suisse hatte ähnlich wie die Deutsche Bank zu lange darauf vertraut, dass sich das Kapitalmarktgeschäft nach dem Lehman-Schock wieder erholt. Beide Häuser gehörten daher in den vergangenen Jahren am Aktienmarkt mit zu den größten Verlieren.

Seit dem Amtsantritt Thiams, der vom britischen Versicherer Prudential kam, sank die Marktkapitlisierung der Credit Suisse um mehr als 40 Prozent. Damit ist die Aktie einer der größten Verlierer unter den Großbanken. Zum Vergleich: Der Börsenwert des Schweizer Erzrivalen UBS , der von der Finanzkrise stärker betroffen war, aber das Ruder früher herumgerissen hatte, verlor in der gleichen Zeit nur knapp 18 Prozent./zb/fbr

ISIN CH0009980894 DE0005140008 CH0012138530 CH0244767585 GB0007099541

AXC0031 2016-12-07/07:10