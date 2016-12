Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Beiersdorf von 77 auf 71 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Trotz aller Bemühungen des Managements wachse der Nivea-Konzern in seinem Pflegegeschäft noch immer langsamer als die Konkurrenz, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer Studie vom Dienstag. Auch habe sich der Konzern bislang sehr zurückgehalten, was das Thema Zukäufe betreffe. Schon länger zurückliegende Akquisitionen wie die chinesische Haarpflegemarke C-Bons ließen das gewünschte Wachstum vermissen./she/ck

ISIN: DE0005200000