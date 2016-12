Neue Software-Funktionen und -Archive mit neuen Spitzenleistungen

AccelStor, Anbieter softwaredefinierter All-Flash-Arrays, meldet die nächste Generation von NeoSapphire P710, seinem neuesten Flaggschiff All-Flash-Array. Das P710 steigert die Leistung auf neuen Spitzenwert: über 700.000 IOPS für 4 kB zufällige Schreiboperationen. Es verfügt über zusätzliche Softwarefunktionen, darunter Snapshot, Snapshot-Backup, Free Clone, Thin Provisioning, Thick Provisioning, Inline-Deduplizierung (Zero Page) und vSphere Web Client Plug-in mit Zero Performance Trade-offs. All diese Funktionen lassen das P710 als perfekte Lösung für VDI-Umgebungen und als erste Lösung für Anwender erscheinen, die über eine hohe Leistung in Verbindung mit vielfältigen Softwarefunktionen und Datenschutzmerkmalen verfügen möchten. Mit einer Vielzahl an Software-Vorteilen ist NeoSapphire P710 für alle anspruchsvollen Anwendungen geeignet.

"Die Big-Data- und VDI-Revolution trägt zur Verschiebung der Anforderungen unserer Kunden bei und reizt die Möglichkeiten unseres Entwicklungsteams aus", so Dr. Charles Tsai, President von AccelStor. Er führte weiter aus: "Durch Erweiterung unserer Software-Funktionalität, einschlißich neuer Tools für VDI-Umgebungen, werden wir die Go-to-Lösung für alle E/A-intensiven Speicheranwendungen bereithalten."

Ein neue Stufe der Speicherleistung

Mit Unterstützung der FlexiRemap Technology glänzt das NeoSapphire P710 All-Flash-Array mit der höchsten IOPS dieser Serie: über 700.000 IOPS für 4 kB zufällige Schreiboperationen. Dies bedeutet eine mehr als 16-prozentige Steigerung gegenüber seinem Vorgänger, dem NeoSapphire 3413. Das P710 verfügt über 11 TB oder 23 TB nutzbare Kapazität und verwendet denselben Rackmontage-Formfaktor, um bis zu 24 im Betrieb austauschbare Enterprise SSDs aufzunehmen, darunter 2 globale Hot-Spares. Diese neue Generation von All-Flash-Arrays unterstützt sowohl 10 GbE als auch 16 G Fibre Channel Konnektivität für eine extrem hohe Durchsatzleistung.

Snapshots für Schutz auf Softwareebene

Mithilfe des P710 können NeoSapphire Anwender ihre Daten nun äußerst schnell und nahtlos durch seine Snapshot-Funktion wiederherstellen. Die planmäßige Snapshot-Nutzung und die damit zusammenhängende Widerherstellungs-Funktion können Daten durch Remote-Speicherung zusätzlich sichern lassen. Durch rasche Rückkehr zu einem früheren Speicherstatus können sich die Nutzer selbst bei höchster Redundanzstufe darauf verlassen, dass ihre Daten geschützt bleiben.

Brandneue Tools für VDI-Anwendungen

Die spezielle Free Clone Funktion von AccelStor versetzt die Nutzer in die Lage, zeitaufwendiges Volume-Cloning für VDI-Anwendungen zu reduzieren, ohne physikalische Kapazitäten zuweisen zu müssen. Das neue vSphere Web Client Plug-in bietet bequemes Management für VMware Administratoren, die Datenspeicher in der integrierten GUI erstellen, löschen und klonen können, ohne den Zugang zur Haupt-Web-UI in Anspruch nehmen zu müssen. Die Nutzer können zwischen Thin Provisioning und Thick Provisioning zur Steigerung der Flexibilität wählen, um virtuelle Datenträger zu erstellen. P710 ist zudem für "VAAI Block as VMware Ready Storage" zertifiziert.

Grundsolide Zuverlässigkeit und Redundanz

Alle 24 SSDs des NeoSapphire P710 sind während des Betriebs austauschbar. 2 dieser SSDs sind Hot-Spares im Hinblick auf die Redundanz. In Verbindung mit der neuen Snapshot-Backup-Funktion gewährleistet dieses Fehlertoleranzniveau, dass die Daten stets geschützt bleiben und zu jedem Zeitpunkt wiederhergestellt werden können.

Die 10 GbE SKU des NeoSapphire P710 steht gegenwärtig mit verfügbaren Mustern für die Kundenbewertung bereit. Die Fibre Channel SKU wird im Januar 2017 erhältlich sein. Produktdetails und Spezifikationen entnehmen Sie bitte der NeoSapphire P710 Produktseite: https://www.accelstor.com/overview.php?id=19

Über AccelStor

AccelStor beschleunigt den Paradigmenwechsel von herkömmlichen Festplatten-Arrays zu modernen All-Flash-Speichern. Die All-Flash-Arrays der NeoSapphire-Reihe von AccelStor mit FlexiRemap-Softwaretechnologie bieten eine anhaltend hohe IOPS-Leistung für geschäftskritische Anwendungen. Mit standardmäßigen Rack-Montageformfaktoren, optimierter Speicherverwaltung, Multiprotokoll-Unterstützung sowie von der Vorderseite zugänglichen und im Betrieb austauschbaren Laufwerken verspricht NeoSapphire, die Leistungsengpässe für E/A-intensive Einsatzbereiche wie Virtualisierung, Hochleistungs-Datenverarbeitung, Datenbanken und Medienverarbeitungsanwendungen zu beseitigen. Weitere Informationen über AccelStor und NeoSapphire finden Sie unter www.accelstor.com.

AccelStor, FlexiRemapu und NeoSapphire sind Marken oder eingetragene Marken der AccelStor, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern.

