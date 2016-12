Geldnot, Betrug und ein Flugzeugabsturz mit einem Geldkoffer: Die Umstände des Todes von Unister-Chef Wagner werfen zahlreiche Fragen auf. Vor Gericht könnte der Fall bald aufgearbeitet werden, eine Anklage steht bevor.

Im ominösen Betrugsfall um den tödlich verunglückten Chef des Leipziger Internetkonzerns Unister, Thomas Wagner, soll in Kürze eine Anklage erhoben werden. Die Vorbereitungen dazu befänden sich in einem "fortgeschrittenen Stadium", sagte der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Dresden, Wolfgang Klein, der Deutschen Presse-Agentur. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen Kreditvermittler aus Nordrhein-Westfalen. Ihm wird Beihilfe zum Betrug in einem besonders schweren Fall vorgeworfen. Er sitzt seit Ende Juli in Untersuchungshaft.

