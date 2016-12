Essen - Der Konjunkturdatenkalender ist heute nicht sonderlich gut gefüllt, so die Analysten der National-Bank AG.Mit den Informationen zur deutschen Industrieproduktion stehe das Highlight bereits zu Handelsbeginn an. Vielleicht gebe es ja eine ähnliche Überraschung wie gestern bei den Auftragseingängen, die deutlich zugelegt hätten. Das erkläre auch die anhaltend gute Stimmung der deutschen Industrie. Die Produktionsdaten würden zugleich auf einen guten Start in Q4 hindeuten. Ähnlich gute Daten seien am gestrigen Nachmittag aus den USA gemeldet worden. Die Auftragseingänge hätten kräftig zugelegt, auch wenn dafür vor allem Aufträge im Transportsektor verantwortlich gewesen seien. Aber selbst ohne diese Sondereffekte hätten die Daten ganz ordentlich ausgesehen. Das Verarbeitende Gewerbe in den USA scheine tatsächlich an Dynamik zu gewinnen und das trotz der Aufwertung des USD.

