Wien - Der US-Medizinproduktehersteller Zimmer Biomet Holdings (Baa3/BBB) begab gestern EUR 1 Mrd. in zwei Tranchen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Tranche A sei mit einer Laufzeit bis 2022 im Volumen von EUR 500 Mio. bei Mid-Swap (MS) +115 Basispunkten (BP) gepreist worden. Die ebenfalls EUR 500 Mio. umfassende Tranche B sei mit einer Fälligkeit in 2026 bei MS+168 BP emittiert worden. Mit dem Emissionserlös solle das Tender Offer von bereits bestehenden Zimmer Biomet-Anleihen finanziert sowie USD-Verschuldung des Unternehmens zurück bezahlt werden. Aroundtown Property (BBB) habe unterdessen EUR 500 Mio. bei MS+200 BP (Laufzeit März 2023) begeben. Der Emissionserlös solle für die weitere Wachstumsfinanzierung und mögliche Refinanzierung verwendet werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...