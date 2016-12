Frankfurt - Wieder einmal lagen die Prognostiker daneben: Anders als befürchtete wurde das Ergebnis des Referendums in Italien an den Märkten gelassen hingenommen, so die Deutsche Börse AG."Das "Nein" war schon eingepreist", meine Florian Lenhard von der UniCredit. Vorab habe der DAX verloren, am Montag sei es kräftig nach oben gegangen, am Dienstagmittag liege der DAX bei 10.730 Punkten. "Italien wird weiter im Reformstau stecken, das bedeutet wiederum, dass die EZB an ihren Anleihekäufen noch lange festhalten wird", bemerke Frank Mohr von der Commerzbank.

