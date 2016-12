Fünf lange Jahre dauerte der Abwärtstrend der Rohstoffpreise. Im Laufe des Jahres 2016 zeigte sich dann Licht am Ende des Tunnels. Insbesondere in der ersten Jahreshälfte verteuerten sich die meisten Rohstoffe. In der zweiten Jahreshälfte konnten die erreichten Preisniveaus immerhin einigermaßen gehalten werden. Das Überangebot, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...