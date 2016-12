Zürich, Schweiz (ots) -



Die Business Travel World ist durch und durch digitalisiert, doch nach wie vor ersetzt die Technik keine persönlichen Treffen in der Geschäftswelt. Die Studie "Geschäftsreise-Trends Schweiz 2016" von BCD Travel, für die 100 Geschäftsführer und Verantwortliche für Geschäftsreisen in Schweizer Unternehmen ab 50 Mitarbeitern befragt wurden, zeigt: Für eine Mehrheit ist die Bedeutung von Geschäftsreisen für den Unternehmenserfolg in den letzten fünf Jahren gestiegen. Gleichzeitig registrieren acht von zehn Firmen einen zunehmenden Zeitdruck und damit gestiegene Anforderungen an die Effizienz der Reiseverbindung.



Eine Möglichkeit, den Buchungsprozess der Geschäftsreise effizienter zu gestalten, bietet das Hinzuziehen eines professionellen Geschäftsreisebüros. Fast jedes zweite größere Unternehmen nutzt diese Option bereits. Kleinere Unternehmen lagern das Reisemanagement seltener aus. Der häufigste Grund für die Auslagerung ist der persönliche Ansprechpartner, der Fragen rund um die Reise schnell beantworten kann (69 %). Knapp die Hälfte (47 %) der Verantwortlichen in Firmen wissen es zu schätzen, dass sie selbst keinen zeitlichen Aufwand für das Suchen der besten Reiseverbindung oder Übernachtungsmöglichkeit haben.



Bei den Kriterien für das Geschäftsreisemanagement machen die Unternehmen kaum Unterschiede, wenn es um Hierarchieebenen geht. Die Einhaltung der Reiserichtlinie steht mit 61 % an erster Stelle, gefolgt von Sicherheit. Bei den Mitarbeitern wird allerdings ein noch stärkerer Fokus auf Sicherheit gelegt (67 %) als bei Managern (56 %).



Das am meisten gefürchtete Sicherheitsrisiko ist Terrorismus: 27 % der Befragten schätzt die Wahrscheinlichkeit von Terroranschlägen als hoch bis sehr hoch ein. Fast jedes fünfte Unternehmen ergreift jedoch überhaupt keine Sicherheitsvorkehrungen für Geschäftsreisen. Unternehmen, die mit einem Geschäftsreisebüro zusammenarbeiten, beugen Sicherheitsrisiken überdurchschnittlich häufig vor.



Die größten Probleme bei Geschäftsreisen sind unproduktive lange Reisezeiten sowie Verspätungen durch Staus oder Ausfälle. Jede vierte Schweizer Firma berichtet von diesen Schwierigkeiten, die betriebswirtschaftliche Auswirkungen haben können. Kunden von Travel Management Companies sind seltener von Problemen betroffen, ihre Geschäftsreisen sind effizienter geplant.



Für die BCD Travel-Studie "Geschäftsreise-Trends Schweiz 2016" wurden 100 Geschäftsführer und Verantwortliche für Geschäftsreisen in Schweizer Unternehmen ab 50 Mitarbeitern befragt. Die Befragung erfolgte im April 2016. Die gesamte Studie steht jetzt unter www.bcdtravel.de/white_papers_de auf Deutsch und Englisch zum Herunterladen zur Verfügung.



Über BCD Travel



BCD Travel hilft Unternehmen, das Potenzial der Reisekosten voll auszuschöpfen: Wir sorgen dafür, dass Reisende sicher und produktiv unterwegs sind und auch während der Reise umsichtige Entscheidungen treffen. Travel Manager und Einkäufer unterstützen wir dabei, den Erfolg ihres Geschäftsreisekonzepts zu steigern. Und Führungskräfte können sich mit uns darauf verlassen, dass ihre Geschäftsreisestrategie die Firmenziele widerspiegelt. Kurz gesagt: Wir helfen unseren Kunden, clever zu reisen und mehr zu erreichen - in mehr als 100 Ländern und dank über 12.000 kreativer, engagierter und erfahrener Mitarbeiter. Unsere Kundenbindungsrate von 97 Prozent macht uns zum Branchenführer in Sachen Kundenzufriedenheit - mit 23,8 Milliarden US-Dollar Umsatz 2015. Mehr über uns erfahren Sie unter www.bcdtravel.ch.



Über BCD Group



BCD Group ist marktführend im Reisesektor. Das Unternehmen in Privatbesitz, das 1975 von John Fentener van Vlissingen gegründet wurde, besteht aus BCD Travel (globales Geschäftsreisemanagement), Travix (Online-Reisen: CheapTickets, Vliegwinkel, BudgetAir, Flugladen und Vayama), Park 'N Fly (Parken am Flughafen) und den Joint Ventures Parkmobile International (elektronische und digitale Parkplatzlösungen) und AERTrade International (Consolidator und Fulfillment). BCD Group beschäftigt mehr als 12.500 Mitarbeiter und ist in über 100 Ländern tätig. Der Gesamtumsatz, einschließlich Franchising in Höhe von 10 Milliarden USD, beläuft sich auf 25,6 Milliarden USD. Weitere Informationen unter www.bcdgroup.com.



