Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt steht am Mittwochmittag weiterhin klar im Plus. Getragen von positiven Vorgaben aus Übersee sowie erneut festen Bankenwerten ist der Leitindex SMI bereits zu Handelsbeginn mit Aufschlägen gestartet und hat damit nahtlos an die relativ starke Entwicklung an den beiden Vortagen angeknüpft. An die zuletzt im Oktober erreichte Marke von 8'000 Zähler ist er zwischenzeitlich bis auf etwa 30 Punkte herangekommen, zuletzt ist allerdings etwas der Schwung verloren gegangen. Einen Kurssprung legt die Aktie der Credit Suisse hin, die nun so hoch wie zuletzt Anfang Februar notiert.

Anleger setzten darauf, dass die Europäische Zentralbank am morgigen Donnerstag ihr Anleihenkaufprogramm verlängern werde, wird in Händlerkreisen als Grund für die gute Stimmung unter den Investoren angeführt. Nach dem Nein beim Italien-Referendum und den möglichen Folgen für die italienische Wirtschaft und jener der Eurozone insgesamt bleibe der Zentralbank wohl nichts anderes übrig, als nochmal eins drauf zu legen. Makroseitig blieb es am Berichtstag bislang ruhig, und auch im weiteren Tagesverlauf sind von dieser Seite keine grossen Impulse zu erwarten.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt gegen 12 Uhr 0,48% auf 7'952,65 Punkte. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, legt 0,79% auf 1'278,99 Zähler zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,36% auf 8'685,36. Von den 30 wichtigsten Titeln stehen 17 im Plus, zwölf im Minus und Lonza unverändert.

Obenaus ...

