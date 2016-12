Hannover - Im Umfeld des italienischen Referendums waren in den vergangenen fünf Handelstagen keine Aktivitäten am Covered Bond-Markt zu verzeichnen, sodass die CAFFIL 12/01/31 als bisher letzte Emission am Markt verbleibt, so die Analysten der Nord LB.Im Vorfeld der EZB-Sitzung höre man momentan auch keine Hinweise, dass noch weitere Covered Bonds begeben werden könnten. Eine kleine Opportunität könnte sich nach Auffassung der Analysten im Anschluss an die EZB-Sitzung ergeben bei einem positiven Signaling. Hier würden sie ein kleines Emissionsfenster sehen, das bis zum FED-Meeting in der kommenden Woche geöffnet sein könnte. Auch in der Vergangenheit sei der Markt noch vereinzelt bis Mitte Dezember aufnahmebereit gewesen. Sollte allerdings bis spätestens Mitte nächster Woche keine Emission getätigt werden, dürfte das Emissionsjahr für Covered Bonds im Benchmarkformat beendet sein, da auch die Aufnahmebereitschaft der Händler im Hinblick auf das Jahresende von Tag zu Tag geringer werde.

