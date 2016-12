Linz - Die Reserve Bank of Australia änderte gestern ihre lockere Geldpolitik wie erwartet nicht, so die Analysten der Oberbank.Sie habe den Leitzinssatz bei 1,50% belassen. Auf dieses Rekordtief habe sie ihn im Sommer wegen einer schwachen Inflation gesenkt. Nach der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten habe der AUD (Australischer Dollar) deutlich abgewertet. Obwohl die Inflationsrate unter dem Ziel bleibe, werde sie steigen. Daher habe die Geldpolitik nicht noch expansiver werden müssen. Zinserhöhungen waren und sind aber auch nicht zu erwarten, so die Analysten der Oberbank. Das Wirtschaftswachstum im dritten Quartal sei laut heutigen Daten erstmals seit 2011 negativ gewesen. (07.12.2016/alc/a/a)

