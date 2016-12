BERLIN (dpa-AFX) - Im Streit um die geplante Ost-West-Angleichung der Rente pocht die Rentenversicherung auf eine Steuerfinanzierung. "Es handelt sich hierbei um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe zur Verwirklichung der Deutschen Einheit, die somit auch von der gesamten Gesellschaft - also aus Steuermitteln - zu finanzieren ist und nicht nur von den Beitragszahlern zu tragen ist", sagte die Vorstandsvorsitzende der Rentenversicherung, Annelie Buntenbach, am Mittwoch in Berlin. Während Sozialministerin Andrea Nahles (SPD) eine Steuerfinanzierung will, dringt Finanzminister Wolfgang Schäuble auf eine Finanzierung aus der Rentenkasse. Buntenbach sprach vor dem Parlament der Rentenversicherung, der Bundesvertreterversammlung./bw/DP/jha

