Hamburg (ots) - Der britische Musiker Sting plädiert in Sachen Flüchtlingskrise für Hoffnung, Mut und Nächstenliebe. Die Krise beträfe "uns alle" und werde uns noch das ganze Jahrhundert hindurch begleiten, so der 65-Jährige in der aktuellen BRIGITTE WOMAN, die ab heute erhältlich ist: "Wir müssen das Problem gemeinsam lösen. Und wenn es eine Lösung gibt, dann beruht sie auf Mitgefühl."



Stings neuestes Album "57TH & 9TH" ist kürzlich erschienen - darauf befindet sich auch der Song "Inshallah", in dem es um einen Vater geht, der nicht weiß, ob seine Familie und er die Flucht übers Meer überleben werden.



OTS: Gruner+Jahr, Brigitte Woman newsroom: http://www.presseportal.de/nr/63183 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_63183.rss2



Pressekontakt: Maike Pelikan Stellv. Leiterin Markenkommunikation Gruner + Jahr GmbH & Co KG Tel: +49 (0) 40 / 37 03 - 21 57 E-Mail: pelikan.maike@guj.de www.brigitte.de/woman