Garching (ots) - Vestel ist in der Türkei das führende Exportunternehmen auf dem Elektroniksektor und zählt zu den bekanntesten und renommiertesten Marken des Landes. Im deutschsprachigen Raum ist das Unternehmen seit 1996 aktiv - allerdings als OEM-Hersteller und mit Eigen- und Lizenzmarken wie Telefunken, Hitachi, Techwood und Finlux. Die Marke Vestel ist hierzulande bei Endverbrauchern nicht bekannt. Das soll sich nächstes Jahr ändern: Dann startet die Markteinführung von Weiße-Ware-Produkten unter dem Namen Vestel.



"Ziel ist es, die breite Markenbekanntheit, die Vestel in der Türkei sowie in Mittel- und Osteuropa hat, nun auch nach Westeuropa zu transportieren", erklärt Vestel Germany Geschäftsführer Özcan Karadogan. "Der Name Vestel steht für einen sehr hohen Qualitätsanspruch und für einen der weltweit größten Weiße-Ware-Produzenten - dies soll zukünftig auch im DACH-Raum mit dem Namen verbunden werden!" Die Markteinführung eines umfassenden Produktsortiments aus Stand- und Einbaugeräten ist für das erste Quartal 2017 geplant. Neben dem deutschsprachigen Markt sollen sukzessive weitere westeuropäische Märkte folgen.



"Der DACH-Raum nimmt bei der Markeneinführung eine Vorreiter-Rolle ein", so Özcan Karadogan. "Im Bereich der Weißen Ware sind wir hier unter anderem mit Telefunken sehr erfolgreich und haben uns in der Küchen-Branche eine starke Position erarbeitet", ergänzt Robert Kalow, Vestel Germany Sales Director Weiße Ware. Beste Voraussetzungen also für die Einführung einer neuen starken Marke. Das OEM-Geschäft bleibt hiervon unbeeinflusst und soll 2017 weiter vorangetrieben werden.



Weitere Informationen zu Vestel Germany finden Sie unter www.vestel-germany.de



