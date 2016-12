Die US-Börsen sind am Mittwoch wenig verändert in den Handel gestartet. Nach der Rally der vergangenen Wochen im Zuge des Sieges von Donald Trump bei der US-Präsidentenwahl seien Anleger vorsichtiger und würden die Lage neu einschätzen, sagte Marktanalyst Peter Cardillo von First Standard Financial.

